رئيس «الأبحاث الجرثومية» في لبنان: لا يوجد أكسجين وأسرة لمصابي كورونا

كشفت دكتورة مادونا مطر رئيس الجمعية العلمية للأبحاث الجرثومية في لبنان عن أسباب تفاقم أزمة فيروس «كورونا» في البلاد، لدرجة وصلت إلى التحذير من تحول لبنان إلى «إيطاليا العرب»، معزية ذلك إلى تجاهل المواطنين للتباعد الجسدي في أعياد الميلاد والكريسماس في نحو أسبوع.

وتابعت: «خرج الناس في أقل من أسبوع للاحتفال بأعياد الميلاد ثم الكريسماس، ولم يلتزم أحد بالإجراءات الوقائية، والمناسبتان في أسبوع واحد».

زيادة أعداد المصابين بكورونا بشكل كبير ونقض للأكسجين ووحدات الرعاية في لبنان

وقالت «مطر»، في تصريحات عبر تطبيق «زووم» لـ«الوطن»، إن «أعداد المصابين تتزايد بشكل كبير، ولم يعد هناك أماكن في العناية المركزة، ولا يوجد أماكن وسط كثير من المرضى التعبانين خصوصا كبار السن الذين يحتاجون إلى أمكان للرعاية».

وأضافت: «أيضا هنا أزمة نقص أكسجين، هناك مرضى يريدون الأكسجين ولا يتوافر ذلك، كل شيء في لبنان عاد إلى الخلف».

ورأت رئيس الجمعية العلمية للأبحاث الجرثومية أن المطلوب في الفترة المقبلة أن يلتزم المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وتجنب الاجتماعات والاختلاطات بالبيوت لوقف المشكلة التي وقعنا فيها.

الحاجة إلى حظر وإجراءات عقابية في لبنان ضرورة لمواجهة «كورونا»

ولفتت «مطر» إلى أنه سيكون هناك اجتماع للحكومة لبحث الأمر، وإذا ما كان هناك فرصة لتجاوز ما وصل له لبنان فسيكون من خلال الالتزام بما سيصدر عن الحكومة من تعليمات، وأضاف: «إذا الشعب سمع الكلام واحترم ما يقال له سينضبط الأمر، هناك بلدان ليس لديها حظر لكن هناك احترام للقوانين، إنما نحن في لبنان لا يوجد احترام للقوانين، وبالتالي نحن بحاجة إلى حظر».

وشددت «مطر» على ضرورة أن يكون هناك إجراءات عقابية بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، محذرة من أن خطورة الأمر.

مخاوف من «السيناريو الإيطالي» في لبنان

وأتت التوصية من البرلمان بالإغلاق وسط توقعات تتواصل بشأن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل، وسط تحذيرات من فوضى بحسب تصريحات لعضو لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله.

بدوره حذر نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف من أن «استهتار المواطنين قد يوصل لبنان إلى السيناريو الإيطالي»، وأكد أن مسؤولية المواطن تضاهي مسؤولية الدولة، وأن وزارة الداخلية لا يمكنها فرض التدابير بالقوة. وكانت لجنة الصحة النيابية أشارت إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات زادت على 95 %، ولا تزال في تزايد مطرد.

وبلغ عدد إجمالي المصابين في لبنان 183.800، فيما تجاوز عدد الوفيات 1400، أما عدد الإصابات في القطاع الصحي فقارب الألفي حالة، في وقت تشير توقعات إلى إمكانية الإغلاق لمدة تصل إلى شهر لمنع تصاعد معدل الإصابات.