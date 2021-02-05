عضو مجلس الأهلي: قطر احمرت.. وسنلعب ضد بايرن ميونيخ بأعصاب هادئة

أعرب خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته الغامرة بفوز الفريق، على الدحيل القطري، في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر، مؤكدًا أن اللاعبين سيخوضون مواجهة بايرن ميونيخ يوم الاثنين المقبل، في نصف نهائي البطولة بأعصاب هادئة.

وأضاف «مرتجي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «قطر احمرت، والأهلي شرف مصر والأهلاوية، وسنلتقي بايرن ميونيخ بأعصاب هادئة ونمتنى أن نستمتع بالمباراة، مفيش ضغوطات، فنحن نلتقي الفريق الأعظم في أوروبا».

وتابع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: «كانت آخر مباراة أمام بايرن، لعبناها في الدوحة، تقدمنا بهدف رائع للغاية، وخسرنا في النهاية بعدما كنا متقدمين، كما فزنا على ماير وبكنباور، في عام 1977، وأحرز الخطيب الهدف الثاني، وقدر النادي الأهلي كبير جدًا، ومن امبارح بايرن ميونيخ بيتكلم عن الأهلي، ورومينجيه قال إن الأهلي جدير بالاحترام».

وواصل: «علاقتنا جيدة ببايرن ميونيخ منذ عام 2010، وكان رومينجيه رئيس لجنة الأندية في فيفا، وكنت ممثل الأهلي، مطلوب أن نقدم عرضا مشرفًا، وأن نلعب باستمتاع، ما وصلنا إليه حاجة محترمة ومشرفة، فنحن مثلنا أفريقيا للمرة السادسة، كأكثر فريق أفريقي يشارك في هذا المحفل».

وأردف: «الجمهور الأهلاوي عظيم، استقبلنا بحفاوة أصابتنا بقشعريرة»، موجها حديثه لـ عمرو أديب: «نتمنى نسعدك عشان شايف إنك متحمس للنادي الأهلي».

وعلق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على انخفاض مستوى الفريق في الشوط الثاني، قائلًا: «بالنسبة للشوط الثاني، مفيش كمال في الكرة، وخرجنا بالنتيجة اللي عاوزينها، والمحترفين أقل واحد فيهم بياخد 4 ملايين دولار في السنة، مش بنلاعب فريق صغير، دي مباريات كؤوس لا تقاس بالأشواط، واللاعبون كانوا يريدون كتابة اسمهم في سجلات التاريخ».

وواصل: «معنا جهاز فني ولاعبون محترمون، كما أن وجود الخطيب معنا له أثر كبير في نفوس اللاعبين، وقوبل الخطيب بحفاوة كبيرة، وقدره كبير جدا، وربنا بيكرمه، وسنقدم أداء مشرفا والنتيجة بتاعة ربنا، ومفيش حاجة كبيرة على ربنا».