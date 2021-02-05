بـ15 مليون جنيه.. الإسكندرية تبدأ مشروع «الجامعات المستدامة بيئيا»

بدأت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، فعاليات مشروع «دمج أهداف التنمية المستدامة في الجامعات من أجل إدارة أفضل للتغيرات المناخية»، الممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج «إيراسموس بلس» في الفترة من العام الجاري 2021 حتى عام 2024، بتكلفة 15 مليون جنيه، وذلك بعدما افتتح فعالياته رئيس الجامعة، عبر المنصة الإلكترونية، التي استمرت أعماله على مدى اليومين الماضيين.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، مساء اليوم الجمعة، إن جامعة الإسكندرية تقود المشروع، الذي يضم 7 شركاء آخرين، من الاتحاد الأوروبي، وهم جامعة أفيرو بالبرتغال، وجامعة ساساري بإيطاليا، وجامعة فالنسيا بأسبانيا، والجامعة اليورومتوسطية من سلوفينيا، ومن مصر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة زويل، وجامعة هليوبوليس.

وأضاف قنصوة، في تصرحيات صحفية، على هامش المشروع، أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الجامعات المصرية من ناحية التوعية بأهداف التنمية المستدامة لمنتسبي الجامعات، ودمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الإستراتيجية والسياسات الجامعية، وتحويل الجامعات إلي جامعات مستدامة بيئيا.

حضر الجلسة الإفتتاحية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عبد الحميد الزهيري، رئيس الجامعة اليورومتوسطية، والدكتور محمود عبد ربه، القائم بعمل رئيس جامعة زويل، والدكتور علاء الدين رمضان مصطفى، نائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق، رئيس المشروع، والدكتور أحمد الشاذلي، مدير المشروع، وممثلي الجامعات الأوروبية المشاركة بالمشروع، والمهندس كريم حمدي، مدير مكتب الإيراسموس بمصر.