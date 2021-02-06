تفاصيل ابتزاز شاب لسيدة تصغره بـ20 عاما: أقام معها علاقة آثمة وأرسل صورها لابنها

اعترف شاب بابتزاز سيدة بمنطقة 15 مايو بالقاهرة بصور وفيديوهات جنسية توثق علاقته غير الشرعية بها ولقاءاتهما الحميمة معًا، وقال إنه ارتبط معها بعلاقة جنسية بعد أن تعرف عليها عن طريق الإنترنت، وكانت تتردد عليه في شقته، وخلال علاقتهما معًا كان يصورها خلسة دون أن تدرى، حيث التقط لها صورًا عارية وكذلك فيديوهات جنسية كاملة لعلاقتهما.

ولفت إلى أن العلاقة بينهما استمرت فترة عاشا خلالها معًا في الحرام دون معرفة أحد، حتى قررت قطع علاقتها به بحجة خوفها من معرفة ابنها.

«فيس بوك» بداية التعارف

وقال المتهم إنه تعرف على «ريهام»، 43 سنة، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث استدرجها بسهولة، ثم اكتشف أنه يصغرها بـ20 عامًا، لكنها لم تعترض على صغر سنه، وادعت أنها تحبه، وصارت تتردد عليه في شقة تابعة له، وكانا يقضيان السهرات الحمراء، والتي كان يقوم بتصويرها دون علمها، حيث كانت تظهر له الحب وتخبره أنها لا تطيق البعد عنه.

المتهم: اتعلقت بيها وفجأة سابتني

بمرور الوقت، تعلق المتهم بها وصار لا يطيق هو الآخر الابتعاد عنها، حتى جاءت في يوم وأخبرته أن ابنها يرتاب بها، ومن غيابها الطويل عن المنزل، فأخبرته بأنها تفكر في قطع علاقتها به، فاستعطفها حتى لا تتركه، وأثناء ذلك فوجىء باتصال منها طلبت منه فيه مبلغ 10 آلاف جنيه لتصليح سيارتها، فأقرضها المبلغ، لافتًا إلى أنها بعد ذلك امتنعت عن الرد عليه أو رد المبلغ الذي اقترضته فقرر الانتقام منها.

المتهم ينتقم

جاء انتقام المتهم سريعًا، حيث حصل على هاتف نجلها، وأرسل له صور وفيديوهات والدته على تطبيق «واتس آب»، فسارعت الأم بإبلاغ قسم شرطة 15 مايو بتعرضها للابتزاز من شاب، وكشفت التحريات وجود علاقة مشبوهة بينهما، وتم القبض على الشاب ومواجهته بالمجني عليها التى اتهمته بابتزازها، بينما نفى المتهم وقال إن المجني عليها اقترضت منه 10 آلاف جنيه ورفضت رد المبلغ.