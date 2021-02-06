لغير المقبولين.. مهلة أسبوع لتلقي تظلمات مسابقة وظائف الضرائب

فتحت وزارة المالية، باب تقديم التماسات القبول لغير مستوفي شروط مسابقة وظائف مصلحة الضرائب ممن تم إخطارهم عبر البريد الإلكتروني بعدم استيفاء الشروط.

وتستمر وزارة المالية في تلقي التماسات غير المقبولين حتى يوم الجمعة 12 فبراير الجاري، للمتقدمين للتعاقد على الـ1700 وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، بمسابقة مصلحة الضرائب المصرية رقم 1 لسنة 2020، الذين تم إخطارهم بأنهم «غير مستوفين» سيقدمون التماساتهم عبر الرابط الإلكتروني: «eg.gov.mof.Jobs://https».

وينبغي على المتقدمين بهذه الالتماسات التحقق من استيفاء جميع شروط التقديم السابق الإعلان عنها، بمسابقة مصلحة الضرائب رقم 1 لسنة 2020، خاصة ما يتعلق بالمؤهل والتقدير والسن والمحافظة المتقدم إليها، والتأكد من تحميل المستندات بشكل ملائم يمكن استعادته، وأن تكون صورة بطاقة الرقم القومي لوجهي البطاقة لإثبات محل السكن في التاريخ المحدد بالإعلان.

وسبق أن وجَّه محمد معيط وزير المالية، بمراعاة أعلى درجات الدقة في إجراءات المفاضلة بين المتقدمين للتعاقد على الـ1700 وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر حيث تتولى لجنة محايدة فحص هذه الالتماسات؛ بما يُسهم في ترشيح أفضل العناصر للعمل بمصلحة الضرائب؛ من أجل تعزيز الموارد البشرية.

وذكر بيان سابق لوزارة المالية، أنه تم إعلان نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية، وتلقت عدة التماسات من بعض المتقدمين الذين تم تصنيفهم «غير مستوفين»، وبالتالي غير مؤهلين لدخول الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للتعاقد للعمل بمصلحة الضرائب، وبالفحص تبين أن هناك مستندات غير مقروءة أو تالفة، ومن ثم لم تتمكن اللجنة المختصة بمصلحة الضرائب من مراجعتها، إضافة إلى أخطاء المتقدمين في إدخال الرقم القومي الخاص بهم في نماذج التقديم؛ ما أدى لاختلاف البيانات بطلب التقديم عن البيانات التي تم تحميلها على الموقع الإلكتروني، وقام عدد من المتقدمين بتحميل وجه واحد فقط من بطاقة الرقم القومي ومن ثم لم تتمكن اللجنة من التحقق من سريان بطاقة الرقم القومي في تاريخ التقدم للإعلان كشرط من شروط التقدم لهذه الوظائف.