مصلحة دمغ المصوغات والموازين تشن 3 حملات على الأسواق ومحطات الوقود

أكد اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة قامت بـ3 جولات تفتيشية على محطات الوقود، وموازين البسكول، والموازين التجارية والأفراد، ما أسفر عن تحرير 6 محاضر لمحطات الوقود، و4 لموازين بسكول، و3 لموازين تجارية وأفراد، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيًا.

كما أكد رئيس المصلحة، دمغ 105155 سبيكة، و158615 جرام عيار 21، وكذلك 142182 جرام ذهب عيار 18، و46848 جرام فضة.

وأكدت المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقاً لتعليمات الأستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.