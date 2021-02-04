9 خطوات لإعادة بطاقة التموين المسروقة: الاتصال الفوري بخدمة العملاء

وجهت وزارة التجارة والتموين، المواطنين في حالة سرقة البطاقة الخاصة بهم، أن يتخذوا عددا من الاجراءات، حتى لا يستخدمها السارق.

وجاءت الإجراءات كالتالي:

1- يتصل المواطن في حالة سرقه البطاقة التموينية أو فقدها فوريا بمركز خدمة العملاء، على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة، حتى يتم الوقف الفوري لها.

2- يسجل مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة، طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات ومكالمات خدمة العملاء، مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.

3- توقف الشركة المنفذة عمل البطاقة، ويبلغ المواطن أنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة 3 أيام عمل رسمية.

4- يحرر المواطن طلبا رسميا في مكتب التموين التابع له، لعمل بطاقة جديدة، وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا، ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام، يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.

5- تسلم الشركة المنفذة البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين، مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.

6- يراجع مكتب التموين البيانات التي عدلت (محتوى نموذج الخدمة)، مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات، والتأكد من إجراء التعديلات.

7- ييلم مكتب التموين المواطن البطاقة الجديدة، بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة، أو الرقم القومي لصاحب البطاقة عدد المستفيدين، وتاريخ الاستلام، واسم البدال.

8- يستلم المواطن الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة .

9- يصرف المواطن المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

1: تدون الشركة يدويا البيانات، وتحديث النظام بها، بعد اعتماد البيانات من مكتب التموين.

2: تصدر الشركة المنفذة وتطبع بطاقة جديدة للبدال (بدل فاقد/ تالف)، بعد التأكد من احتواء البطاقة على الحصة التموينية التي استرجعت من النظام.

3: ترسل الشركة المنفذة البطاقة إلى مكتب التموين لتسليمها للبدال.

4: يستخدم البدال الرقم السرى القديم للبطاقة الجديدة.