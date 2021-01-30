موجة صقيع غير مسبوقة تضرب مدن وقرى شمال سيناء: موج البحر يصل لـ6 أمتار

تضرب مدن وقرى شمال سيناء موجة كبيرة من الصقيع والرياح المحملة بالأتربة، وقال شهود عيان من قرى ومدن المحافظة، إن هناك اختفاءً تاما غالبية أوقات النهار للشمس، أدى إلى أنخفاض درجات الحرارة بشكل غير مسبوق هذا العام.

وأضاف شهود العيان، أن أمواج البحر ارتفعت لأكثر من 6 أمتار، بسبب الرياح المحملة بالأتربة والغيوم، التي تملأ سماء المنطقة.

وكانت الأمطار قد تساقطت في أوقات الليل، بشكل متوسط لمدة نصف ساعة فقط، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في الشيخ زويد، وإغلاق جزئي للطريق الدولي العام بين العريش والقنطرة شرق، لمدة ساعتين.

وكان ديوان عام محافظة شمال سيناء، أعلن أن هناك انعقادا دائم لقسم الطوارئ والمتابعة بالمحافظة، بالتنسيق الكامل مع رؤساء المدن والمجالس المحلية في المحافظة.

وأضاف الديوان أن هناك متابعة مستمرة من قسم الطوارئ، لمعرفة تطورات الأمور والاستعدادات التي تجرى لمواجهة أي مستجدات حال حدوثها لحظة بلحظة.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، إن مجرى الوادي خالي تماما من الزراعات والمنشات الأهلية، وأن قسم الإدارة الهندسية والمتابعة يتابع مجرى الوادي، ومدى جاهزيته حال وصول سيل من مناطق وسط سيناء إلى البحر المتوسط، مرورا بوسط المدينة.

وأضاف رئيس المجلس، أن هناك تنسيقا بين شركة المياه والصرف الصحى ومجلس المدينة لرفع المياه الراكدة التي تعيق حركة السير، حال سقوط أمطار غزيرة محتملة، موضحا أنه إلى هذه اللحظة لم تأت أمطار غزيرة على المنطقة هذا العام.

من جهة أخرى، التزم غالبية الأهالي بشمال سيناء، البيوت، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وموجة الصقيع التي تضرب المنطقة، وتنفيذا لتعليمات الأطباء بتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، وعدم التعرض إلى لفحات البرد، التي من المحتمل أن تسبب الإصابة بالانفلونزا الشتوية.