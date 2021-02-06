غدا.. فتح باب الحجز «إليكترونيا» لـ 380 قطعة أرض في 5 مدن جديدة

تزامنا مع طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد كبير من الأراضي السكنية، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين الراغبين في الحصول على أرض سكنية.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2.

وذلك داخل 5 مدن جديدة، وهى مدينة بدر ومدينة الفيوم الجديدة ومدينة أسوان الجديدة ومدينة العاشر من رمضان ومدينة برج العرب الجديدة، على أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال بنك التعمير والإسكان.

أما عن تفاصيل الحجز، والتى تتضمن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، فستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من الغد، الأحد الموافق 7/2/2021.

وسيتم طرح تلك الأراضى كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذى تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ 24/7/2020، ولكن بشرط عدم سحب جدية الحجز.

وتطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطع أراضي على فترات متقاربة، داخل عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، لكن بشروط معينة للحصول، ونظام سداد متشابه، للمواطنين الراغبين فى الحصول على قطعة أرض ضمن طرح الوزارة.

ويذكر أن هناك حالات تمنع المتقدم من الحصول على قطعة أرض من ضمن الأراضي التي تطرحها الوزارة، ومنها أن يكون شخصا غير طبيعيا، أو مواطناً غير مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا «شركة أو مؤسسة».

وأن يكون المتقدم ليس من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقًا للجدول المرفق بكراسة الشروط.

وأن يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.