الزراعة: التحذير من بذور طماطم 025 استباقي لحين اختبارها

أكد المهندس عزت شمس، أخصائي المحاصيل البستانية بالإدارة المركزية للبساتين، أن تحذير وزارة الزراعة من أحد أصناف الطماطم، الذي يطلق عليه 025 طماطم، هو تحذير استباقي للمزارعين قبل المواطنين، حتى لا يستخدم أي منهم هذا الصنف.

الحصول على موافقة من لجنة التقاوي

وأضاف شمس، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن أي صنف جديد يدخل سواء من الخضر أو الفاكهة يجب أن تتم الموافقة عليه من لجنة التقاوي التابعة لوزارة الزراعة، ويؤخذ منه عينة يتم اختبارها وتجربتها ودراستها لكي نعرف خواص هذا الصنف، وما الأمراض التي من الممكن أن يصاب بها أو المشاكل البيئية والمناخية في مصر وبعد ذلك يتم طرحه في السوق على أنه صنف معتمد ومسجل لدي وزارة الزراعة.

لجان متابعة على كل الأسواق للتحذير من التعامل مع هذه البذور

وأوضح شمس، أن الصنف 025 هو صنف غير مسجل، لذلك حذرنا منه استباقيا، رغم أنه حتي الآن لم يصل إلى الأسواق وما زال تحت الاختبار، مشيرًا إلى أن هناك لجان متابعة على كافة الأسواق والمشاتل من 5 شهور تقريبا لتحذير المزارعين لتجنب التعامل مع البذور غير المسجلة والمعتمدة.