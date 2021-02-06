مطار مرسي علم يستقبل رحلة طيران علي متنها سائحين من التشكيك

استقبل مطار مرسي علم الدولي رحلة طيران قادمة من دولة التشيك، اليوم السبت، وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب، وسط إجراءات احترازية و قائية مشددة.

ووفق مصادر ملاحية، من المقرر أن يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم، 6 رحلات أخرى، وأكدت المصادر تزايد معدل رحلات الطيران السياحية خلال الأسبوع الجاري .

و خصصت مديرية الشئون الصحية فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وأجرت التحاليل الطبية وعمل مسحات pcr للسائحين الأجانب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم ب٧٢ ساعة وجاءت النتائج سلبية.

وكشف عاطف عثمان مدير عام فندق سياحي بمرسى أن اليوم السبت هو الأعلى في معدلات وصول السائحين الأجانب حيث يستقبل مطار مرسي علم الدولي ستة رحلات طيران سياحية أخرى بمعدل ثلاثة رحلات لبولندا ورحلتين من التشيك بالإضافة إلى رحلة من أوكرانيا.

وأشار عثمان إلى أن القطاع السياحي سوف يشهد انفراجة في الأيام القادمة لافتاً إلى عودة الحركة السياحية الألمانية لمصر مع بداية الصيف المقبل، ومؤشرات من شركة ALPITOUR الإيطالية والتي تعتبر من كُبرى الشركات العاملة بالقطاع السياحي بعودة الرحلات السياحية الايطالية لمصر ومرسي علم تحديدًا، موضحا أن السائحين الألمان و الإيطاليين من السائحين العاشقين لمرسى علم وطبيعتها، مؤكدا على فنادق البحر الأحمر بالإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا .

من جانبه أوضح الخبير السياحي عصام علي، أن روسيا أعلنت إستئناف حركة الطيران المنتظم مع الدول المختلفة ومن بينها مصر ،ويعد ذلك دليل قوى على استعداداها لعودة رحلات الشارتر مرة أخرى وذلك تزامنا مع إشادة لجنة من الخبراء الروس في تقريرها بعملية التفتيش التي أجرتها على الاجراءات الأمنية داخل مطار الغردقة استعدادا لعودة رحلات الشارتر.