مطار مرسى علم يستقبل رحلات على متنها سائحون من بولندا وأوكرانيا والتشيك

يستعد مطار مرسي علم الدولي، غدا السبت، لاستقبال عدد من الرحلات الطيران من دول بولندا وأوكرانيا والتشكيك، وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب، وذلك تزامنا مع مبادرة «شتي في مصر» التي أطلقتها غرفة المنشآت الفندقية بمشاركة 173 فندقا ومنتجعا بالمدن السياحية بالبحر الأحمر.

وخصصت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر فرقا طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة وأن النتيجة سلبية.

وكشف عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، أن الفنادق استعدت لاستقبال عدد من السائحين الأجانب من دول أوكرانيا وبولندا والتشكيك على متن ستة رحلات طيران بواقع ثلاثة رحلات من بولندا ورحليتن من التشكيك ورحلة من أوكرانيا، بالإضافة إلى أن مصر للطيران تسير رحلتين أسبوعيا من القاهرة إلى مرسى علم، لافتا إلى أن القرارت التي اتخذتها بعض الدول الإغلاق الكلي والجزئ وتوقف حركة الطيران أثرت على نسبة الإشغالات بفندق مرسى علم.

وأشار إلى أن الموجة الثانية من جائحة كورونا أثرت على قرارات بعض الدول الأوربية مثل بولندا، التي اشترطت على مواطنيها إجراء تحاليل pcr عقب انتهاء رحلاتهم السياحية بعد عودتهم من المدن المصرية، بينما سويسرا فرضت على مواطنها العزل المنزلي لمدة أسبوع بعد العودة من الرحلات من المدن السياحية.

وأكد أن مبادرة «شتي في مصر» التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، تعد خطوة جيدة من الدولة لدعم القطاع السياحي وفائدة كبرى لتدعيم حركة السياحة الداخلية في كل المدن السياحية المصرية، لافتا إلى أن تجربة الصيف الماضي لاقت نجاحا ساحقا للسياحة الداخلية التي أنعشت الفنادق والمنتجعات.