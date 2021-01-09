مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات سياحية أوروبية خلال يومين

يستعد مطار مرسي علم الدولي، بمحافظة البحر الأحمر، لاستقبال 10 رحلات طيران قادمة من عدة دول أوروبية، وعلى متنها عدد من السائحين، وذلك بداية من اليوم السبت، بينها 5 رحلات من بولندا ورحلتان من التشيك، ورحلتان من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا.

وخصصت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، برئاسة دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، لإجراء الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، للتأكد من خلوهم من أي إصابات كورونا، وذلك للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة.

وأوضح عاطف عثمان، الخبير السياحي، أن مطار وفنادق مرسى علم تستمر في استقبال الرحلات السياحية القادمة من أوربا، خاصةً بولندا، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستقبال السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة، ضمن مبادرة "شتي في مصر".

وأضاف أن احتفالات السائحين بأعياد الميلاد المجيد مستمرة بفنادق الغردقة، حيث استقبلت فنادق المدينة عدداً من السائحين من جنسيات أوربية، منها سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا والتشيك وبولندا، مؤكداً على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ"الوطن" أن الغردقة استقبلت آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، لقضاء إجازة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وتم تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي لمتابعة الحالة الصحية للسائحين، وعمل مسحات طبية لهم بالمطار، بمجرد وصولهم، وذلك للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة، مؤكداً على سلبية العينات للسائحين الذين تم إجراء مسحات لهم.