في 24 ساعة.. الداخلية تنفذ 50 ألف حكم قضائي وتضبط 126 قضية مخدرات

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 50 ألفا و 336 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالى 5711 محكوم عليه، منهم 190 حكم جنايات، و15520 حكم حبس جزئى، و3187 حكم حبس مستأنف، و23731 حكم غرامة، و7708 مخالفة.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 51 قطعة سلاح نارى، بحوزة 43متهما، شملت 2 بندقية آلية، و5 بنادق خرطوش، وطبنجة، و43 فرد محلى الصنع، و67 طلقة مختلفة الأعيرة، و135 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية ثم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 10متهمين، ارتكبوا 20 حادث متنوع.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 126 قضية مخدرات، بإجمالى 132 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو و555 جراما، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو 291 جراما.

وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 19 متهما، و12 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وكذلك غعادة سيار مسروقة وتحرير 22229 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إستمرار الحملات الأمنية.