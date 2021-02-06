استقرار سعر الدولار اليوم بسبب ضعف التعاملات: 15.62 جنيه للشراء

شهد سعر صرف الدولار، اليوم السبت، استقرارًا مقابل الجنيه، بسبب إجازات الجمعة والسبت وضعف التعاملات، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار في عدد من البنوك، منها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، وجاء سعر الدولار وفق آخر تعاملات فى شاشات العملات بالبنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وفى نفس السياق شهد سوق المال ارتفاعًا بقيمة جنيه واحد لكل الأعيرة في السوق المحلي؛ وذلك خلافًا لما شهدته أسعار الذهب على مدار العام الماضي من تذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بتوابع جائحة فيروس كورونا المستجد، كما سجل سعر الجنية الذهب 6411 جنيها.

وسجل العيار 24 ارتفاعًا بنحو جنيه ليباع بـ915 جنيهًا مقابل 914 جنيهًا، أمس الجمعة، بينما سجّل العيار 21 ارتفاعًا ليباع بـ801 جنيه مقابل 800 جنيه، كما سجّل الجرام 18 ارتفاعًا بنحو جنيه واحد، ليباع 686 جنيهًا، مقابل 685 جنيهًا.