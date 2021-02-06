إتاحة الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد بالجامعات الخاصة اليوم

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أمس، بدء العمل بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى 2021/2020، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التالي cpnu-admission.edu.eg.

وأعلنت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية، أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة 3 أيام، اعتبارًا من اليوم حتى يوم الاثنين 8 فبراير الجاري، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتباري وإبلاغه للطلاب، على أن يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة 12 فبراير والسبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 15 فبراير.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت 20 فبراير.

25 رغبة لكل طالب للتسجيل في التنسيق الإلكتروني

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي، إن النظام يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات، وتقليل فرص تدخل العامل البشري في عملية اختيار الطلاب، فضلًا عن التيسير على الطلاب في سهولة الاختيار والتقدم للأماكن التي تناسب مجموعهم وإمكانياتهم دون أي صعوبة.

وأوضح ، أن التقدم من خلال الموقع سيكون الأماكن الشاغرة بعدد من الكليات بالجامعات الخاصة، وكذلك التقدم للكليات الجديدة المنضمة للجامعات بدءً من الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى أنه يحق لكل طالب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد 25 رغبة.

واضاف أنه سيتم إتاحة جميع المصروفات الدراسية الخاصة بالكليات ونظم سداداها امام الطلاب اثناء مرحلة التسجيل للرغبات، لافتًا إلى أن النظام الجديد سيكون تمهيدًا لتعميمه وتطبيقه خلال السنوات المقبلة فترة مرحلة التنسيق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة من كل عام.