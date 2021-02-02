التعليم العالي تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في 4 مستشفيات

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن أنّ مستشفيات العزل الجامعية بدأت تطعيم الأطقم الطبية في الإسكندرية والمنصورة وطنطا وحلوان، وجار الآن التسجيل من باقي أطباء مستشفيات العزل الجامعية بمختلف المحافظات للتسجيل والحصول على اللقاح عبر موقع وزارة الصحة.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ العمل جار للتسجيل للأطباء الراغبين في الحصول على الجرعات الفترة المقبلة بمستشفيات القاهرة الكبرى وغيرها من المحافظات، وبعد انتهاء الأطباء من التسجيل، يتم توفير اللقاحات لتطعيمهم بها في اليوم الثاني: «لدينا أماكن مخصصة للفرق الطبية للحصول على اللقاح، ولدينا نظام محدد للتعامل في منح اللقاحات».

التعليم العالي: تطعيم الأطباء خلال يومين من التسجيل للقاح

وأوضحت المصادر، أنّ تلقي اللقاح الخاص بكورونا اختياري، وليس إجباري، لافتة إلى أنّ هناك عدد من الأطقم الطبية أٌصيبوا بكورونا وتعافوا منها، وتأجّل منحهم اللقاح كون لديهم أجسام مضادرة.

وتابعت أنّ التسجيل للحصول على اللقاح يتم يوميا، والمنح للقاح يكون بحد أقصى يومين من التسجيل، موضحة أنّ الفترة الحالية تشهد نسب انخفاض ملحوظ في الإشغالات بأسرة الحجز المخصصة لكورونا، والتي انخفضت عن الفترة الماضية.

وأرجعت المصادر، سبب انخفاض أعداد المصابين، إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة المصرية الفترة الماضية، فضلاً عن الخبرة المكتسبة للأطقم الطبية في التعامل مع المرض والحالات المصابة.

وناشدت المصادر، المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي، والاهتمام بالنظافة والتطهير والتعقيم الدوري للمنشآت، وغسل الأيدي بالماء والصابون.