لا نوم طوال الليل.. قصة «30 ثانية» تسببت في تعطل طائرة «البايرن» لقطر

تحول فريق «بايرن ميونخ» الألماني إلى مثار اهتمام لدى متابعي وعشاق كرة القدم وربما من لا يعرفون حتى قواعد اللعبة بعد أن خرجت الأنباء عن منع طائرة الفريق من الإقلاع للتوجه إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حيث يستعد لملاقاة النادي الأهلي المصري في قبل النهائي.

ولعل أكثر ما شغل متابعي الفريق البافاري أن كثيرين ذهبوا إلى توقعات بإمكانية عدم حضور بطل أوروبا إلى قطر ومن ثم يحصل الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا على ورقة العبور إلى نهائي مونديال الأندية، متجنبا مأزق المواجهة مع العملاق الألماني.

رئيس بيت العائلة المصرية: عدم الحصول على تصريح بسبب سوء الأحوال الجوية

وفي هذا السياق؛ كشف علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا عن أسباب تأخر طائرة فريق بايرن ميونخ، وقال، في تصريح لـ«الوطن»، إن طائرة الفريق البافاري تأخرت 7 ساعات بالفعل على الأقل»، حيث اختار الفريق المغادرة من العاصمة «برلين» لأنه كان لديه مباراة مع فريق «هرتا برلين».

وأوضح أن الطائرة التي كانت تقل الفريق البافاري لم تحصل على تصريح بالإقلاع، لسوء الأحوال الجوية، ومكث اللاعبون وباقي بعثة الفريق على متن الطائرة 4 ساعات متواصلة دون إقلاع.

وقال رئيس بيت العائلة المصرية إنه بعد ذلك طلب منهم مغادرة الطائرة والانتقال إلى مدينة «ميونخ»، وتم تغيير طاقم الطائرة والطائرة التي كانت متوجهة من الأساس إلى قطر لنقل بعثة الفريق المشاركة في مونديال الأندية لكرة القدم.

تأخر رحلة «بايرن ميونخ» 7 ساعات وفرضية «حظر كورونا»

وأعلن حساب «بايرن ميونخ» بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة عن تأخر إقلاع رحلته رغم مرور سبع ساعات، حيث عليه الانتظار للحصول على إذن بالتوجه إلى العاصمة القطرية «الدوحة».

وقد رجحت مصادر في البداية أن يكون سبب تأخر إقلاع طائرة الفريق الألماني يعود إلى بعض قيود السفر في إطار الوقاية من فيروس كورونا، إلا أن هذه الفرضية لم تكن صحيحة، إذ أن القواعد المعول بها في ألمانيا تفرض القيود على دخول مواطني عدد من الدول الأجنبية، إلا أن للمواطن الألماني له حق السفر إلى أي مكان.

«بيلد» الألمانية: الفريق البافاري أبلغ بعدم الإقلاع من «برلين» قبل آخر 30 ثانية من حظر الطيران الليلي

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية في تقرير لها أن الفريق البافاري فضل السفر من «برلين» لتجنب حظر الطيران الليلي والذي يبدأ من 12 منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا بتوقيت ألمانيا، حيث كان من المقرر أن يصل الفريق إلى المطار الساعة 10:45 مساء أمس على أن تقلع الساعة 11:15م.

لكن، وفقا للصحيفة، لم تقلع الرحلة وظلت جاهزة للإقلاع لكن قبل 30 ثانية فقط من موعد سريان الحظر الليلي أي الساعة 11:59 م تم إبلاغ الفريق بأنه لن يسمح للطائرة بالإقلاع لعدم الحصول على تصريح، في الوقت الذي كان يمكنها الإقلاع في أي وقت طالما لم تصل الساعة 12 منتصف الليل.

الفريق لم ينم طوال الليل.. والأزمة تنتهي بعد أكثر من 7 ساعات

وقضى نجوم فريق بايرن ميونخ ليلهم في الطائرة لنحو 4 ساعات على أمل الإقلاع، لكن ذللك لم يحدث ورغم ذلك كان اللاعبون في مزاج جيد رغم أنهم لم يناموا طوال الليل، حيث أعلن الفريق البافاري أنه سيقلع خلال لحظات بطائرته إلى «الدوحة»، من أجل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2021.

وكتب «بايرن ميونخ» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بعد رفض السماح للإقلاع في برلينوتوقف في ميونيخ لمبادلة الطاقم، نحن على وشك الانتقال إلى الدوحة».