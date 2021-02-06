«لحوم فاسدة وكمامات غير صالحة».. ضبط 1265 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2,37 طن من «مقطعات لحوم – كبدة» بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط 2,09 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة الشرقية.

وضبط 22,25 طن سلع غذائية «ثمار ومقطعات فاكهة» بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.

كما تم ضبط 4,3 طن «ملح طعام» معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، ويشتبه في عدم صلاحتيه للاستهلاك الآدمي ويشكل خطرًا على الصحة العامة؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام «بدون ترخيص» بمحافظة الغربية.

وضبط المدير المسؤول عن مطحن «قطاع خاص» بمحافظة القليوبية، بحوزته 248,85 طن دقيق بلدي استخراج 82%، معبأ داخل شكائر بها نقص في الأوزان بإجمالي 6,4 طن؛ تمهيدًا لتوزيعها على المخابز البلدية بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتجميع 28,83 طن أقماح زيادة عن الرصيد الدفتري تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح بصورة مشروعة.

كما تم ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة؛ لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، قدرت بقيمة 676,477 جنيهًا.

وضبط 50,000 قطعة «كمامة طبية» غير مطابقة للمواصفات القياسية «منتج نهائي» – 1000 عبوة فارغة – 370 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة بدون مستندات ومجهولة المصدر «مستلزمات إنتاج» – 11 ماكينة «أدوات تصنيع»؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الكمامات الطبية «بدون ترخيص» بمحافظة القليوبية.

وضبط 10 أطنان مخصبات زراعية بدون مستندات «مجهولة المصدر» ذات الأثر الضرر البالغ على الإنتاج الزراعي؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة المخصبات الزراعية «بدون ترخيص» بمحافظة البحيرة.

وفي مجال حماية الثروة الزراعية، أسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا إدارة شركة – مصنع – مخزن ومحل أسمدة ومبيدات «بدون ترخيص»، بمضبوطات 321,750 طنًا «أسمدة زراعية» – 3,280 طن - 95212 عبوة مبيدات زراعية «بدون ترخيص» ومنتهية الصلاحية وبدون علامات تجارية مسجلة، بنطاق مديرية أمن البحيرة.

وضبط قضية «ثلاجة بدون ترخيص» بمضبوطات وزنت 18,724 كيلو جرامًا لحوم مختلفة الأنواع بها تغير في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك، بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.