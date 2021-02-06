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التحفظ على طنين لحوم وكبده فاسدة في حملة تموينية بالقليوبية 

كتب:

حسن صالح
03:40 م | السبت 06 فبراير 2021
لحوم فاسدة

لحوم فاسدة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة، اليوم، استهدفت الأسواق والشوادر والمصانع للتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد غيته، رئيس مباحث التموين، بشن حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع للتأكد من جودة االسلع، أسفرت عن ضبط 2,37 طن لحوم وكبدة، مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 50,000  كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية كمنتج نهائى، و 1000 عبوة فارغة، و370 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة بدون مستندات ومجهولة المصدر كمستلزمات إنتاج، و11 ماكينة أدوات تصنيع، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس. 

وألقت الحملة القبض على مسؤل مصنع مكرونة بمدينة شبرا الخيمة لقيامه بإستخدام كميات كبيرة من الدقيق والمكرونة من مرتجعات الأسواق ويقوم بإعادة تدويرها ووضع تاريخ إنتاج وصلاحية بمعرفته مستخدماً مرتجعات الأسواق غير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمجهولة المصدر وتم التحفظ علي 18 طن دقيق ومكرونةفف

في وقت سابق شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقليوبية  برئاسة الدكتورة ڤيڤيان هنري، وإشراف الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية حملة مكبرة علي الصيدليات المخالفة بمدينة شبين القناطر فى إطار متابعة السوق الدوائى فى ظل الظروف الراهنة فى مكافحة فيرس كورونا ومن أجل حماية المستهلك من التلاعب فى الاسعار ومنع تداول المستلزمات مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية مهربة غير مسموح بتداولها داخل جمهورية مصر العربية  وأدوية جدول اول وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير جري  تحريز المضبوطات و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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