«الغردقة» تستقبل أول وفد ألماني منذ عام و20 رحلة طيران من أوروبا

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم، أول رحلة طيران قادمة من ألمانيا بعد توقف دام لما يقرب من عام بسبب جائحة كورونا، و20 رحلة طيران أخرى قادمة من عدد من الدول الأوروبية تحمل عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وهي الأعلى معدل على الإطلاق منذ فترة طويلة.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، عن استقبال مطار الغردقة، اليوم، ما يقرب من 20 رحلة طيران من بينهم وصول أول رحلة طيران قادمة من مطار فرانكفورت بألمانيا على متن طائرة كوندور الألمانية للمرة الأولى بعد توقف دام ما يقرب من عام منذ جائحة كورونا، لافتا إلى أن مطار مرسى علم الدولي استقبل اليوم سبعة رحلات طيران دفعة واحدة من التشكيك وبولندا وأوكرانيا.

وخصصت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة؛ لإجراء الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وإجراء تحاليل pcr للذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ٧٢ ساعة وأن النتيجة سلبية.

من جهته، أوضح عاطف عثمان مدير عام إحدى الفنادق السياحية بمرسى علم، أن فنادق البحر الأحمر تشهد انتعاشة في حركة السياحة الوافدة إلى مرسى علم والغردقة، حيث استقبل مطار مرسى علم سبعة رحلات طيران دفعة واحدة اليوم، بمعدل ثلاثة رحلات من بولندا، ومثلهم من التشيك، فضلًا عن رحلة من أوكرانيا.

وأشار عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القطاع السياحي سيشهد انفراجة خلال الأيام المقبلة، وعودة الحركة السياحية الألمانية لمصر مع بداية الصيف المقبل، ومؤشرات من شركة ALPITOUR الإيطالية، والتي تعتبر من كُبرى الشركات العاملة بالقطاع السياحي، بعودة الرحلات السياحية الإيطالية لمصر ومرسى علم تحديدًا، وأن السائحين الألمان والإيطاليين يحبون مرسى علم وطبيعتها، وفنادق البحر الأحمر اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.