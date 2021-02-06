سعفان يدعو النقابات العمالية إلى التحول الرقمي: نتعامل مع 3 آلاف لجنة

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مبنى الاتحاد المحلى لنقابات عمال المحافظة بعد تطويره، بحضور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وجمال عقبي رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، والنائب أحمد عاشور أمين عام الاتحاد.

رقمنة الدولة المصرية

شدد وزير القوى العاملة، على أن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 إلى رقمنة الدولة المصرية، والتحول الرقمي الكامل من النظام الورقي إلى الإلكتروني في جميع أعمالها وخدماتها، داعيا التنظيم النقابي للانطلاق نحو ذلك بتحويل جميع شؤونه وأعماله إلكترونيا.

وأكد سعفان، ضرورة أن يكون هناك انضباط فى قواعد البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي والشركات العاملة والعمال، مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف لجنة نقابية نتعامل معها، ما يتطلب أن يكون لكل اتحاد يضم لجان نقابية فى داخله، أن يكون لديه قاعدة بيانات متكاملة.

وأعرب الوزير، عن أمله في أن تأتي انتخابات التنظيم النقابي المقبلة، ويكون لدينا نظام إلكتروني كامل يضم قواعد بيانات للجان النقابية، والجمعيات العمومية الخاصة بها، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة قامت بجهد كبير وعمل شاق في تنظيم وإجراء الانتخابات العمالية التي أجريت في 2018.

نظرة متوازنة للتنظيم النقابي

طالب سعفان، من كل اتحاد محلي، أن يكون هو المصدر الرئيسي في الانتخابات النقابية في 2022، حتى ننقل التنظيم النقابي لوضع آخر عما كان عليه، باعتباره المسئول عن قواعد البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي، وفق الأطر والبرامج التى حددتها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة.

وحث الوزير، كل العاملين بالاتحاد المحلي لعمال الجيزة، بأن يحرصوا على وجود إيراد للاتحاد، مقترحا باستغلال المكان الخاص بالاتحاد ليكون مركزا للتدريب للعاملين بالشركات والمصانع بداخله، حتى يتوفر له ما يعينه على أداء مهامه الموكلة له لخدمة العمال.

ووجه الشكر للاتحاد المحلي والقائمين عليه، على تلك القفزة التى حققوها للوصول بالاتحاد لهذا الشكل، داعيا باقي الاتحادات المحلية في 26 محافظة، أن تحذو حذو محلي الجيزة، مؤكدا أننا نحتاج إلى جهد وعمل شاق وأداء جيد، حتى نخرج منتجا بهذا الشكل الذى نراه اليوم، بعمل اتحاد يعبر عن عمال المحافظة فى أداؤه.

وأكد سعفان أن الوزارة، لا تألوا جهدا فى العمل على حل مشكلات العمال فى أى شركة أو مصنع، وتعطى كل ذى حق حقه، سواء أصحاب الأعمال أو العمال، بحيث ينظر الناس للتنظيم النقابي نظرة متوازنة بدون تحيز لأحد أطراف العملية الإنتاجية، وهذا هو ما يجب علينا أن نربي أجيالنا الحالية والمستقبلية عليه، لنحافظ على التنظيم النقابي الذى تقوم ببنائه حاليا.

نصيب كبير للجيزة من المشروعات القومية

أكد محافظ الجيزة، حرصه على حضور هذا الافتتاح والتواجد بين العمال، مشددا على دورهم الحيوي فى تنمية أى بلد على مختلف العصور، وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي والمشروعات القومية الكبيرة المنتشرة فى ربوع الجمهورية، التى تعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة بسواعد عمالها المخلصين.

وأشار راشد، إلى أن محافظة الجيزة حظيت بنصيب كبير من المشروعات القومية، وما زالت تشهد مشروعات جديدة، مشيدا بالجهود الذاتية التى تمت لتطوير الاتحاد، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم جميع أوجه الدعم اللازم للتنظيمات النقابية العمالية فى أى وقت.

شرعية اللجان النقابية

قدم عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر والترحيب بوزير القوى العاملة ومحافظ الجيزة والسادة الحضور، باسمه واسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بصفته أمين صندوقه، كما شكر الزملاء العاملين بالاتحاد المحلي على المجهود الذي قاموا به لتطوير مبنى الاتحاد ليصل لهذا الشكل.

وأشاد عبد الفضيل، ببيان وزارة القوى العاملة بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه لاقى استحسان جميع النواب على حد سواء، لافتا إلى بصمة الوزير وجهوده ودلالاته الواضحة على الوزارة فى الفترة الأخيرة، وإعطاء الشرعية النقابية لجميع اللجان النقابية الموجودة داخل مصر.

تطوير الاتحاد بالجهود الذاتية

أشاد جمال عقبي رئيس الاتحاد المحلى لعمال الجيزة، بدور وزير القوى العاملة فى الفترات السابقة ووقوفه دائما بجانب العمال مدافعا عن مصالحهم، واصفا وزير القوى العاملة، بأنه لا يهدأ فى عمله، ويجوب كل محافظات الجمهورية، ويعطى توجيهاته دائما بمساعدة المصانع المتعثرة فى سداد مستحقات عامليها من خلال صندوق الطوارئ دفعا لعجلة الإنتاج، وحفاظا على وجود هؤلاء العمال داخل عملهم.

وأشار النائب أحمد عاشور الأمين العام للاتحاد المحلي لعمال الجيزة، إلى أن الاتحاد تم تطويره بالجهود الذاتية والتبرعات من بعض اللجان النقابية، لافتا إلى أن ذلك استغرق 35 يوما، ولم يتوقف ذلك على المبنى فقط، وإنما فى نظام العمل ذاته، عارضا فيديو وضح عملية التطوير منذ بدايتها، حيث تم تجميع معلومات وبيانات عن كل عامل من العمال بالمحافظة وتسجيله بكامل بياناته سواء كان منضم لتنظيم نقابي أو غير منضم.

تكريم 26 عاملا بالاتحاد المحلي

فى ختام الاحتفالية قام وزير القوى العاملة ومحافظ الجيزة، بتكريم 26 من العاملين بالاتحاد المحلي لعمال الجيزة، بمنحهم شهادات تقدير لما قاموا به من مجهود فى تطوير مبنى الاتحاد، وتنظيم عمله لخدمة عمال المحافظة.

وأهدى أحمد عاشور درع الاتحاد لوزير القوى العاملة، ومحافظ الجيزة، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة بالمحافظة.