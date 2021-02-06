القوى العاملة: تعيين 529 شابا وتحرير 23 محضرا وغلق 16 منشأة بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط 529 شابًا، منهم 9 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل، وبلغ عدد المسجلين بها 1028 شابًا، فضلًا عن توفير 41 فرصة عمل، واستخراج 375 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال سعفان، في بيان له، اليوم، إن المديرية صرفت منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 714 ألفًا جنيه لـ 1428 عاملًا من المسجلين بالمنظومة، منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة.

وتلقى الوزير، تقريرًا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية خلال شهر يناير الماضي، تفتيشًا على 122 منشآة، وإعادة التفتيش على 128 منشآة أخرى.

وأسفر التفتيش عن تحرير 23 محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل 16 مذكرة غلق إداري، فضلاً عن تلقي 53 شكوى، وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 14 شكوى منهم، و5 شكاوى منها مستوفاة، و41 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي، أجرت المديرية تفتيشًا على 220 منشآة، والإعادة على 93 منشآة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرًا، وبحث 12 شكوى.