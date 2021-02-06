صحة أسيوط تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

واصلت مديرية الصحة بأسيوط تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات عزل ابوتيج والصدر والحميات بلقاح كورونا، اليوم، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المديرية استلمت جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «سينوفارم»، التي تم ارسالها من وزارة الصحة، وتم توزيعها على مستشفيات «عزل ابوتيج ، الصدر، الحميات»، لتطعيم الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى استكمال تلقي الأطقم الطبية للقاح وفقا لخطة وزارة الصحة، مشيرا إلى اعطاء جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم حيث يتم تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا ، وأوضح أن آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل بها، ثم إطلاعه على الموافقة المستنيرة وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.

وفى سياق متصل عبر العاملون بمستشفيات عزل ابوتيج والصدر والحميات من الأطقم الطبية عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لما يشاهدونه من اهتمام بالأطقم الطبية مؤكدين حرصهم على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم خلال تأدية واجبهم الوطني والإنساني وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع .