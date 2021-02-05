باحث مصري بفريق «لقاح أكسفورد»: المناعة ضد كورونا تصل إلى 3 أشهر

قال الدكتور أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي للقاح أكسفورد بإنجلترا، إن هناك بحثًا أجراه الفريق مؤخرًا بشأن بعض التجارب السريرية قيد الدراسة، إذ شارك 65 ألف متطوع في تجارب لقاح أكسفورد، وجرى نشر نتائج 24 ألف متطوع فقط حتى الآن.

وأضاف «سالمان» خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم حلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «لدينا دراسة كنسخة مبدئية في موقع لانسيت، وسيتم مراجعتها ونشرها خلال أيام، وتؤيد الدراسة التي نُشرت في لانسيت في ديسمبر الماضي، بخصوص المناعة التي تنتج عن جرعة واحدة واستمراريتها».

وتابع عضو الفريق البحثي للقاح أكسفورد بإنجلترا، أن النتائج الأولية لم تكن واضحة في الدراسة التي نشرت في شهر ديسمبر، لكن هذه الدراسة ستؤكدها، وتوضح أنه بجرعة واحدة من لقاح أكسفورد يحصل الجسم البشري على مناعة تصل إلى 76% وتقلل بنسبة 100% الإصابة بأعراض شديدة أو الوفيات.

وأردف الدكتور أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي للقاح أكسفورد بإنجلترا، أن هذه الدراسة أكدت على أن جرعة اللقاح الواحدة تمنح الجسم مناعة قدرها 3 أشهر، وهذه المدة مهمة للغاية، حيث وسعت الفجوة بين الجرعتين الأولى والثانية، لكي تكون 3 أشهر، موضحًا أن هذا الدراسة أجريت على أكثر من 17 ألف متطوع.

وأشار «سالمان» إلى أن الحصول على لقاح أكسفورد بواقع جرعة واحدة يقلل العدوى بنسبة 67% أي ما يعادل الثلثين فيمن تظهر عليهم أعراض أو الذين لا تظهر عليهم أعراض.