وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ القطار الكهربائي

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بصحبة رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، اليوم، معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT)السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان، والذي يمتد بطول 90 كم ويشتمل على عدد 16محطة ومخطط افتتاح مرحليتيه الأولى من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1، والثانية من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2، في احتفالات أكتوبر 2021، وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 78 %.

وتفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة حيث تابع معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات والانفاق والكباري وأعمال الورشة وأعمال تركيبات السكة، كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التصنيع للقطارات، التي سيتم بالمشروع وعددهم 22 قطار حيث من المخطط توريد أول قطارين في أغسطس 2021 لبدء أعمال التشغيل التجريبي.

وفي ختام جولته للقطار الكهربائي تفقد الوزير المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات العاصمة الإدارية 3 -القيادة الإستراتيجية- المدينة الرياضية– المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع، والذي يجري تنفيذ اعمال الرفع المساحي و اعمال الجسات تمهيدا لبدء أعمال التصميمات، وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة و المدن الجديدة "العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة".