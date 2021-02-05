السيسي لمهندس عن مشروع مركز النقل المتكامل: لو خلص في 2021 هيبقى عظيم

نشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية، عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو، لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان، الذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، ومقابل لمطار القاهرة الدولي.

وقال أحد مهندسي المشروع موجهًا حديثه إلى رئيس الجمهورية: «طبقًا لتوجيهاتكم، فإن التخطيط والتصميم لمركز نقل متكامل يحتوي على موقف نقل إقليمي ومنطقة إدارية ومنطقة تجارية ومحطة المترو الأخيرة للخط الرابع وورش خط المترو للخط الرابع، ويسهل التنقل والدخول والخروج من وإلى المركز».

ليرد عليه رئيس الجمهورية، قائلًا: «يعني إحنا نقدر نقول في الحتة دي، إننا بنتكلم على طريق المعادي الرئيسي، وطريق السويس الرئيسي، والإسماعيلية والمطار».

وواصل المهندس شرحه: «طبقًا للمشروع، جرى تطوير شبكة الطرق لاستيعاب الحركة المستقبلية، وجرى توسعة وتطوير طريق السويس، ليشمل 8 حارات لكل اتجاه، أما الطريق الدائري، جرى إضافة طريق داعم له، ليصل إجمالي عدد الحارات إلى 8، كما جرى إنشاء طريق جديد، يربط بين الطريق الدائري، وطريق السويس الجديد، وطريق السويس القديم، ومحور محمد نجيب، ومدينة الرحاب، ويخدم مناطق القاهرة الجديدة، كما أنه قريب للغاية من مطار القاهرة، وبالتالي فإنه يخدم حركة المسافرين في الداخل والحركة الدولية».

وأردف: «بدأنا بتوجيهاتكم تنفيذ المحطة الدولية للحافلات، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الكثافات المرورية بمحافظة القاهرة، وسيوفر وقت رحلات المسافرين، وسيوفر أيضًا محطات استهلاك الوقود».

ورد عليه رئيس الجمهورية: «لو قدرتوا تخلصوا خلال السنة دي هتبقى حاجة عظيمة جدًا، وعارف إنه أمر صعب، لكن محطة الحافلات هتبقى نقلة عظيمة جدًا».

وقال المهندس، إن أعمال الرفع المساحي بدأت في المنطقة بالتنسيق مع معظم المرافق، ورد عليه رئيس الجمهورية: «حسيت إن المحاور اللي هتوصلني للحافلات عاوزة إعادة صياغة، بصوا عليها كويس، مينفعش يبقوا 3 حارات، سواء للأتوبيسات اللي هتتحرك أو للناس الجاية».