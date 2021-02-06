مدير محطة عدلي منصور: حققنا البرنامج الزمني المحدد برغم كورونا

قال المهندس سيد كمال، مدير مشروع محطة عدلي منصور، إن العمل بالمحطة العام الماضي، والحالي، كان يتم في ظل جائحة كورونا، مما كان يؤثر على أداء العاملين، خصوصا وأن الشئ الأهم بالنسبة لإدارة المشروع هو المحافظة على العاملين وسلامتهم، ولكن إدارة المشروع استطاعت تحقيق البرنامج الزمني المتفق عليه، والعمل كان يجري على مدار 24 ساعة متصلة، مع أخذ جميع الاحتياطات أثناء العمل لتفادي حدوث أي إصابات سواء من الكورونا أو الأعمال الجارية لمدة 24 ساعة بدون توقف.

محطة نيو هليوبوليس تقع عند مدخل الشروق 3

فيما قال المهندس إسلام سليم، مدير مدير إنشاء محطة هليوبوليس للقطار الكهربائي، خلال حديثه مع أحمد بتشو، ببرنامج «مصر بتبني»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن محطة نيو هليوبوليس تقع عند مدخل الشروق 3، وتخدم مدينة الشروق ومدينة نيو هليوبوليس ومدينة بدر، وتقع شمال السكة الحديد مصر السويس، وبالجنوب خط مصر الإسماعيلية، وتقام على مساحة 50 ألف متر مسطح، ومنهم 6 آلاف متر مسطح أعمال إنشائية وباركينج حول المحطة بمساحة 44 ألف متر مسطح وتسع لـ800 سيارة، مشيرا إلى أن نيو هليوبوليس تتكون من مبنى رئيسي ومبنى شمالي، وهو عبارة دورين بهما محلات، بالإضافة لرصيفين شمالي وجنوبي، والمبني الجنوبي يكون جنوب السكة الحديد، ويربط بينهما نفق 260 مترا.

21 محلا تجاريا بمحطة هليوبوليس للقطار الكهربائي

وكشف مدير مدير إنشاء محطة هليوبوليس للقطار الكهربائي، أن المحطة بها 15 «سلم درج»، منها 9 متحركة، بالإضافة لوجود 11 محلا تجاريا في المبنى الشمالي، و10 في المبنى الجنوبي.