«لجنة الري والزراعة» تبحثان المساحات المقرر زراعتها بالأرز في 2021

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقنية الفيديوكونفرانس، وبرئاسة كلاً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين وذلك لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وأوضح وزير الري، أنَّ الغرض من اجتماعات اللجنة التنسيقية هو تذليل كل العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين.

ومن جهته، أكّد وزير الزراعة أهمية تفعيل قرارات اللجنة المشتركة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في إنعقاد هذه اللجنة لحل أي عقبات حال حدوثها.

وشهد الاجتماع، بحث الموقف التنفيذى لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث مع تأكّيد أهمية الاسراع بمعدلات التنفيذ وتشجيع المزيد من المزارعين على التحول للرى الحديث.

كما تمّ الاتفاق على الإجراءات التنسيقية بين الوزارتين لتحديد المساحات المقرر زراعتها بالأرز هذا العام بالمناطق المختلفة، وذلك في إطار القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2020، خاصة المساحة التي تروى على المياه المالحة ومناطق زراعة الأرز الجاف.

كما تمّ استعراض الموقف التنفيذى لاستصلاح مساحة 35 ألف فدان للاستفادة من مشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة موحدة من وزارات الري والزراعة والتموين لتحديد مساحات البنجر وقصب السكر المصرح بزراعتها.

وجرى عرض موقف تشغيل محطة قوتة ببني سويف، حيث تمّ الاتفاق على قيام هيئة التعمير بإستكمال أعمال البنية الداخلية تمهيدًا لقيام أجهزة الري بإطلاق المياه بالمناطق التى يتم نهوها

وتمّ الاتفاق علي التنسيق بين هيئه التعمير وهيئة المساحة فيما يخص إعداد أطلس لأراضي طرح النهر للمسافة من شبرا لحلوان، وفي المسافة من حلوان لأسوان.