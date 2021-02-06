الأرصاد: طقس دافئ نهارا.. شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس، اليوم السبت، سيكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة، نهارا، على أن يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية وتكون الرياح معتدلة أيضا، بينما يكون الطقس دافئ على جنوب سيناء وتكون الرياح نشطة ويكون الطقس مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد وتكون الرياح معتدلة.

طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وتكون للشبورة

بينما يكون الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مشيرة لتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب سيناء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» عن سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط للرياح على جنوب سيناء، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المتوقعة لليوم، السبت، ستكون كالآتي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.