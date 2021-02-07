تفاصيل استخراج بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة.. خلال أيام

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تسهيل استخراج بطاقات التموين لمستحقي الدعم، وتخص الوزارة ذوي الاحتياجات الخاصة، المسموح لهم بإصدار بطاقات تموين جديدة، وذلك خلال الأيام القادمة، هذا بالإضافة إلى تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات، وسوف يتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة وفقا للشروط التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويرصد التقرير التالي الشروط والخطوات لاستخراج بطاقة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة:

- أن يكون ذو الاحتياجات الخاصة المتقدم لاستخراج بطاقة تموين جديدة، لديه رقم هاتف محمول صحيح بأسمه أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين في البطاقة.

- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية أو بوابة دعم مصر، لكتابة رقم المحمول الخاص به بشرط أن يكون هذا الرقم مسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

- الشخص الذي يقوم بالدخول إلى الموقع لاستخراج بطاقات تموين يجب أن يكون هو صاحب البطاقة نفسه أو أحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.

- يقوم على الإجابة على الأسئلة التي ستظهر لمقدم الطلب بمجرد دخولك على الموقع من خلال كتابة المحافظة التي تجري فيها هذه الأسئلة عن معلومات عن الأرقام القومية للمقيدين في البطاقة.

ما هي المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة

المستندات المطلوبة

1- صورة البطاقة

2- صور شهادات ميلاد الأبناء3- إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز

4- مستندات دالة على حالة المواطن

5- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة

6- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين

7- مستندات دالة على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة

شروط الحصول على الخدمة

- أن يكون من سكان المنطقة التي يخدمها مكتب التموين فرد داخل بطاقة/فصل اجتماعي/متزوج إجراءات طالب الخدمة

- الذهاب إلى المكتب واستخراج الأوراق المطلوبة لاستلام البطاقة

- تقديم الأوراق والانتظار لحين استخراج البطاقة

- استلام البطاقة إجراءات الجهة المقدمة للخدمة.