مصرع سائق «توك توك» في حادث بالإسماعيلية

لقي سائق «توك توك» مصرعه، ظهر اليوم السبت، في حادث مروري بمركز ومدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص في الأربعينيات من العمر، قرب مدخل قرية سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، إلا أن سائق التوك توك لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى.

وقالت المصادر إن سائق التوك توك يدعى «صفوت الشريف»، ومقيم بمنطقة «أبو صيام»، التابعة لقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد.

وتحفظت الشرطة على جثمان المجني عليه في ثلاجة مستشفى القصاصين المركزي، لحين إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

من ناحية أخرى، أصيب 5 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في حادث انقلاب سيارة ملاكي قرب محطة تحصيل الرسوم على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، في وقت سابق من مساء أمس الجمعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «إبراهيم أسامة إبراهيم»، 38 سنة، مقيم ببورسعيد، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أميرة السيد محمد»، 36 سنة، مقيمة بنفس العنوان، مصابة باشتباه خلع في الكتف الأيمن، و«إسراء إبراهيم الصباحي»، 3 سنوات، مصابة بجرح قطعي في الرأس، و«أسامة إبراهيم أسامة»، 10 سنوات، مصاباً باشتباه كسر بالفقرات العنقية، و«اسيل إبراهيم أسامة»، 7 سنوات، مصاباً بجرح أسفل العين اليمنى.

وقالت مصادر أمنية إن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، مما أدى إلى انقلابها وتهشمها بالكامل، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ3 سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.