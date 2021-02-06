خالد قنديل يُوثق في كتابه «تاريخنا التشريعي» مواقف «الوفد»: أهديه للشباب

قال خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة كتابه «تاريخنا التشريعي» بمقر حزب الوفد، اليوم، إنه يفخر بانتمائه للحزب العريق، لأنه «بيت الأمة» بكل ما تعنيه الكلمة، والأمة عند الوفد هي الوطن، والوفد منذ انطلاقه كان عن جدارة واستحقاق جزءا أساسيا من البناء السياسي في مصر منذ عام 1918.

وأضاف أن الوفد، وعلى مدار عقود، يمثل «عامود الخيمة» في مصر لأي بناء ديموقراطي سليم، حيث قدم مجانية التعليم، التي أثْرت سياسة الحكومة الوفدية، التي طبقها الدكتور طه حسين.

وأضاف قنديل، خلال الندوة التي حضرها العديد من القيادات الوفدية، أنّ الكتاب محاولة لرصد تاريخ حزب الوفد، وأهداه لشباب الوفد، والنسخة الثانية للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، كما أهداه لسكرتير الحزب فؤاد بدراوي، وكل الهيئة العلمية.

واستعرض قنديل، أبرز ما تناوله الكتاب من مواقف وإنجازات لحزب الوفد طوال تاريخه، ومشروعات القوانين التي كانت يتم صياغتها سريعا لمصلحة المواطن.

ومن جانبه، قال سيد مصطفى، مدير تحرير الأهرام، أن الدكتور خالد قنديل، في كتابه، تتبع أحداث حزب الوفد من 1919 إلى 1952، ووجدنا مواقف وطنية، أبرزها موقف النحاس عندما كُلف بتشكيل الوزارة ورفض الذهاب للسفارة البريطانية، وأرسل خطابا يخبرهم فيه بأنه كُلف من قبل صاحب الحق الدستوري، وهذا أحد مواقف الوفد الكثيرة، والكتاب به محور الوثائقية للباحثين والكاتبين، وبه حسن تقسيم من خلال التراتب الزمني.

وتوقف مصطفى، خلال حديثه بالندوة عند إلغاء ضريبة الفقراء، وكان حزب الوفد وراء إلغائها، مؤكدا أن الكتاب ثري بلقطاته المهمة.

وحضر الندوة نخبة من الشخصيات العامة ورجال الرفد على رأسهم الدكتور فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والنائب عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، والدكتور طارق تهاني، عضو مجلس الشيوخ، وحمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمحامي عبد السند يمامة، عضو العيئة العليا للوفد، وحسين منصور، عضو الهيئة العليا للحزب، ومحمود سيف النصر، عضو الهيئة العليا للحزب.