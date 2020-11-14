سائق الشهامة: طاردت لصوص التاكسي والأهالي ساعدوني في القبض عليهم

قال محمد رضا القصباوي، سائق الشهامة وبطل واقعة إنقاذ سرقة تاكسي، إنه وأثناء عودته من مدينة السادات بإحدى السيارات الساعة 1.30 ظهرا لقريته في البحيرة، وبصبحته سائق آخر، لاحظ وجود محاولة لسرقة تاكسي وذبح صاحبه على يمين الطريق.

وأضاف "القصباوي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن 3 أشخاص قاموا بذبح السائق وقام أحدهم بإلقاء السائق المذبوح في الطريق وسرقوا السيارة.

وتابع: أنه قام بمطاردة الأشخاص مسافة 120 كيلو متر، بسيارة نقل كبيرة، وقام بقلب التاكسي، حتى جاء أهالي القرية لإنقاذ من في التاكسي: "واحنا بنركن العربية واحد من البلطجية فتح الباب وهرب، ومسكنا 2 كتفناهم واتصلنا بالشرطة وواحد من القرية راح جاب السائق المذبوح، والسواق كان جاي ماشي على رجله بس مدبوح، والإسعاف لحقته".

وأكد أنه الأشخاص كانوا يحملون سيوف وآلات حادة، فيما قام أهالي القرية بربط هؤلاء السارقين وتم تسليمهم للشرطة: "لما شوفت السواق قولت ده خلاص مات، وكان كل هدفي أجيب التاكسي"، مشيرا إلى أنه وبعد عودته لتسليم السيارة النقل لصاحبها كانت قد أصابها بعد الخبطات: "صاحبها قالي فداك العربية المهم اللي انت عملته، وأي حد مكاني كان هيعمل كده".

وتابع: "احنا بناشد رئيس الجمهورية بلدنا بعيده عن الجمهورية خالص، مشروع الصرف الصحي ماشيين فيه بقالنا 20 سنة، وعندنا بيوت موصلش فيها كهرباء ونتمنى أن تصل إليها".