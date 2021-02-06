حملة قومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق 6 فبراير، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

مكافحة الأمراض المستوطنة

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأمراض المستوطنة، من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام، لحماية الثروة الحيوانية، والحد من انتشار الأمراض.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، في نطاق المحافظة، بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية والإدارات البيطرية، لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة، والإعلان عن الحملة القومية على نطاق واسع، لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها من الأمراض.

التوعية الإرشادية

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، على تنفيذ زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية للمربين والمزارعين بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريفهم بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وتوعيتهم بأهمية تحصين الثروة الحيوانية بصورة دورية، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

فرق من الأطباء والمعاونين

وأشار إسماعيل إلى أنه تم توفير فرق العمل من الأطباء البيطريين والمعاونين والعمال والسائقين، إضافة إلى اللقاحات ومستلزمات التحصين اللازمة من أدوات ووسائل وأدوات لترقيم وتسجيل الحيوانات، فضلاً عن السيارات التي تجوب كل المراكز على مستوى المحافظة، لتحقيق أقصى استفادة للمربين من تلك الحملة.