بعد وفاته بكورونا.. معلومات عن الشاعر اللبناني «نسيم العلم»

رحل اليوم الشاعر اللبناني، نسيم العلم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في بيروت، بعد تدهور حالته الصحية وتمكن الفيروس من رئته.

ويُعد الشاعر نسيم العلم، أحد المبدعين الكبار، حيث قدم مئات الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ لبنان.

وتعاون نسيم العلم، مع عدد من الفنانين اللبنانين، منهم أنور الأمير في أغنية «7 مليار»، وأمير يزبك، بأغنية تسمى «ابنك على اسمي»، والفنان ميشال قزي، بأغنية جايي تودعني، والفنانة كلويدا الشمالي بأغنية طولت المشوار، وكتب لها 14 أغنية، والفنانة لورا خليل، بأغنية «الطرحه البيضه»، والفنان أيمن زبيب بأغنية «شو بعملك أنا حبيت».

ونعى عدد من النجوم نسيم العلم، ومنهم الفنانة نجوى كرم، كما نعاه معهد «فريدي عطا الله»، في بيان جاء فيه، «ينعى معهد فريدي عطا الله إدارة وموظّفون ومعلّمون وطلاب، الأستاذ نسيم العلم، صاحب المناقب الكبرى والأخلاق العالية، والمتفاني في رسالته التعليميّة. سنفتقده جميعًا في المعهد ونفتقد لحرفه اللغويّ، ولقلبه الطيّب، سنفتقد ابتسامته الجميلة ولحضوره الراقي، سنفتقد لمربٍ أفنى عمره في سبيل نجاح طلّابه. وحِدادًا على روحه تتوقف جميع الدروس في كافة مراحل معهد فريدي عطالله نهار الإثنين المقبل 8-2-2021».

وفي لقاء سابق له على «يوتيوب» تحدث نسيم العلم: أنه أستاذ جامعي يدرس اللغة العربية، وأوزان الشعر، وأكتب الأغنية لأنها الأسهل في القوب لقلوب المستمعين، ولدي دراسة كاملة عن كافة أنواع الشعر، وفي حديثه عن كورونا قال: «أؤمن أن هذا الفيروس ليس من صنع البشر، وعن نفسي ألتزم بيتي وأمارس الإجراءات الوقائية، وبالحجر المنزلي».

وعن الفنان اللبناني أمير يزبك، قال إن له 1500 أغنية، تربطني صداقة كبيرة وقديمة بأمير يزبك وهو فنان كبير بشخصيته وذوقه، وكتبت له كثير من الأغاني منها «انتبه على بنتي»، «حبيت المسبحة» و«مخروب بيتي» وغيرها.