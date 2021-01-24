محمد منير: أتمنى تقديم أغاني «تنعنش» الجمهور.. وربنا يبعد عننا كورونا

قال الفنان محمد منير إنه يتمنى أداء أغانٍ سعيدة وجميلة تُسعد المواطنين و«تنعنشهم» على حد وصفه: « ربنا يقدرني على كده، وربنا يبعد عننا جائحة فيروس كورونا المستجد اللي قلبت حياتنا رأسا على عقب، وربنا يبعد هذه اللعنة اللي حلت على كل مكان في العالم».

وأضاف «منير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc»: «ربنا يقدرنا على مواجهة هذا الفيروس بصبر، فلا نملك سوى الصبر، وندعي ربنا، لأن ربنا هو المستعان بينا».

ووجَّه الفنان القدير رسالة لأبناء الشرطة، «كلهم ولادنا وأهلنا وأبنائنا، دول شرط من شروط الحياة وأساسيات الحياة»، كما وجه الشكر للإعلامية ريهام إبراهيم، على المداخلة، قائلًا: «ربنا يخليكي ليا ويحفظك ليا صديقة مقربة، ربنا يبعد عننا أي شر وأي مرض وأي حاجة وحشة».