عاجل.. البحوث الفلكية: هزة أرضية بأسوان بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت مساء اليوم، هزة أرضية جنوب شرق أسوان، وعلى بعد 207 كم غرب مدينة حلايب.

وأوضح المعهد في بيان، أن الهزة حدثت الساعة 6:14، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 22.18 شمالا، وخط الطول: 34.64 شرقا، بواقع عمق 19 كم.

وأكد المعهد في بيانه أنه لم يرد له من المواطنين شعورهم بهذه الهزة.