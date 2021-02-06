بينها «الأهلي».. ضوابط الحصول على قرض تمويل اشتراكات الأندية من البنوك

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات للاقتراض والأوعية الادخارية، تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، ومنها قروض تمويل اشتراكات عضوية الأندية الرياضية، حيث بدأت البنوك تتوسع في تقديم قروض لتمويل اشتراكات عضوية الأندية الرياضية بضمان الراتب للموظفين بالقطاعي العام أو الخاص، أو لأصحاب المهن الحرة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، التفاصيل الكاملة لقروض تمويل اشتراكات عضوية الأندية الرياضية، وفقًا لسياسات البنوك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020.

تفاصيل قرض تمويل اشتراكات الأندية الرياضية

ـ سعر عائد تنافسي.

ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما والحد الأقصى لعمر المقترض 65 عامًا عند استحقاق القرض وفقًا لنوع برنامج التمويل.

ـ نسبة التمويل تصل إلى 100% «بشروط محددة».

ـ مدة تمويل تصل إلى 120 شهر «بشروط محددة».

ـ يمنح العميل وثيقة تأمين على الحياة طول فترة القرض.

ـ يمنح القرض للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

1ـ الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

2ـ الموظفون بشهادة إثبات الدخل.

3ـ أصحاب المهن الحرة / الأعمال الحرة.

4ـ أصحاب الأوعية الادخارية «للمصريين والأجانب».

قائمة الأندية الرياضية المتعاقد معها

ـ أيروسبورت.

ـ النادي الأهلى.

ـ إيزي سبورتس.

ـ وادي دجلة.

ـ القاهرة الجديدة.

ـ الطيران.

ـ الترسانة.

ـ حي الأشجار.

ـ Rcr.

ـ بلاك بول.

ـ نادي الشباب الرياضي.

ـ بلاتينيوم.

ـ الزهور.

ـ الشيخ زايد.

تفاصيل برنامج تمويل اشتراك النوادي بمقدم 10% من بنك البركة

ـ الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه.

ـ سداد مقدم 10%.

ـ القسط الشهري لا يزيد على 50% من إجمالي الدخل الشهري.

ـ مدة السداد تصل حتى 5 سنوات «60 شهرًا».

ـ إمكان التمويل دون تحويل الراتب.

ـ يقوم البنك بإصدار شيك مصرفي لصالح النادي.

ـ متوافق مع الشريعة الإسلامية.

تفاصيل قرض اشتراكات الأندية من بنك عودة

يقوم البنك بتوفير مجموعة واسعة من برامج التمويل التي تلبي أغلب احتياجات العملاء، بما في ذلك رسوم عضوية النوادي وفقًا للتالي:

ـ برامج تمويل متنوعة لخدمة مختلف العملاء «الموظفون، أصحاب الأعمال الحرة، العاملين بالبنوك، المهنيين، الأطباء، ضباط القوات المسلحة وكبار العملاء - Audi Premier».

ـ الحصول على الموافقة خلال 48 ساعة.

ـ أسعار فائدة تنافسية.

ـ قروض تتراوح قيمتها بين 10 آلاف جنيه و5 ملايين جنيه.

ـ فترة سداد تصل إلى 96 شهرًا.