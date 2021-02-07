متى يتم استبدال العداد المعطل على نفقة المستهلك؟

مشاكل متعددة يواجهها المستخدمين بسبب أعطال عدادات الكهرباء القديمة، أهمها التقديرات الجزافية التي لاتعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين مما تؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية بسبب احتساب متوسط الاستهلاك في حال تعطل العداد.

احتساب متوسط الاستهلاك وحالات تعطل العداد

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن هناك حالتين تقوم شركة الكهرباء بتغيير العداد التقليدي المعطل على نفقة المشترك، أولها إذا كان العداد يسجل قراءات قديمة سبق وتمت المحاسبة عليها، والثانية إذا توقف المؤشر عن الحركة أثناء تشغيل الأجهزة الكهربائية ومع ذلك يكون العداد ثابتا لا يتحرك.

تقسيط ثمن العداد الجديد لتخفيف العبء على المشترك

واشار المصدر لـ «الوطن» إلى أنه يجب على المشترك في كلتا الحالتين إبلاغ فرع الكهرباء التابع له، وستقوم الإدارة بعمل الفحص الفني اللازم واستبدال العداد المعطل بعداد جديد على نفقة المستهلك، لافتا إلى قيام شركات توزيع الكهرباء تسهيلا على المشترك بتقسيط ثمن العداد الجديد على أقساط شهرية يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء لتخفيف العبء على المشترك.

تقدير الاستهلاك بشكل جزافي

وأوضح المصدر أنه في حال عدم إبلاغ المشترك عن العداد المعطل واكتشاف المحصل العطل بالمصادفة، ستقوم الشركة في هذة الحالة بتقدير قيمة الاستهلاك بشكل جزافي، عن فترة تعطل العداد، اعتمادا على متوسط استهلاك المشترك قبل تعطل العداد، وتقوم الشركة بجدولة المديونية وإضافتها على فاتورة الاستهلاك الشهرية

العداد القديم يستمر في توصيل التيار حتى لو به عطل فني

أشار المصدر إلى أن عداد الكهرباء القديم يستمر في توصيل الكهرباء سواء حدث عطل فني فيه أو لا، أما العداد الكودي فيتوقف فورا عند حدوث عطل فني أو عند نفاذ الرصيد ولا يستأنف العمل إلا بعد تصليح العطل أو تغيير العداد كله أو شحن رصيد جديد في حالة نفاذ الرصيد.