المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف تستهدف 50% من مراكز وقرى قنا

قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه في إطار المبادرة الرئاسية الخاصة بتنمية الريف المصري التي تستهدف توفير الاحتياجات والخدمات للقرى المصرية، فإن الدولة المصرية تستهدف تطوير 5 مراكز إدارية بقنا تغطي 19 قرية رئيسية لإتاحة الخدمات الأساسية، وذلك من خلال مراحل كان أولها جمع البيانات الخاصة بالخدمات المتاحة للقرى عن طريق الرصد الميداني لحالة البنية التحتية والخدمات، ثم جرى ترتيب الأولويات في المرحلة التالية.

وأضاف عمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «المشروع يستهدف أكثر من 50% من مراكز المحافظة بواقع 5 مراكز من أصل 9 مراكز في المرحلة الأولى من المبادرة».

وتابع أن الصرف الصحي هي أكثر خدمة يحتاج الأهالي إلى توفيرها وإتاحتها، لافتًا إلى أن المبادرة تعمل في محور مرتبط بالخدمات مثل الوحدات الصحية وغيرها حسب الاحتياج: «هناك محور مرتبط بالطرق، وآخر خاص بسكن كريم لبناء وتأهيل المساكن».

وأردف أن المحافظة تحتوي على مستشفى عام واحد وذلك في نجع حمادي بالإضافة إلى مستشفيات مركزية أخرى: «الوضع الصحي عندنا ميسرش، لأن المستشفيات الموجودة عندنا لسه محتاجة تأهيل كبير».

وأوضح، أن بعض أجزاء المحافظة في حاجة إلى مدارس، وجرى تحديد هذه الاحتياجات بناء على دراسة الواقع لبناء مدارس تخدم هذه المناطق، وكل ذلك يتوقف على عدد السكان: «المشاركة المجتمعية في تحديد وترتيب الأولويات مهمة جدا، لأن المواطن هو من سيحصل على الخدمات، وبالتالي فإن لدينا لجنة للتنمية المتكاملة على مستوى القرية وعلى مستوى المركز وعلى مستوى المحافظة لكي تتابع تنفيذ المشروعات، وذلك بالإضافة والتعديل».