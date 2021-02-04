السجن 6 سنوات لتاجر مخدرات في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي، وشريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قورة، أمانة سر صلاح فراج، علاء سلوك، ومحمد حسني.

تعود أحداث القضية ليوم 13 فبراير 2020، عندما وردت معلومات لإدارة مباحث المخدرات بقيام همام عبد الموجود 30 سنة، عامل، بنقاده بالإتجار في المواد المخدرة واعتزامه توزيع كمية منها على عملائه بمركز قنا.

وتم إعداد أكمنة على الطريق الصحراوي، حيث تم ضبط المتهم أمام مدافن قرية المحروسة بقنا مستقلا سيارة مستأجرة، وبتفتيشه تم ضبط 80 قرص مخدر في ملابسه وبتفتيش السيارة تم ضبط 120 قرص ترامادول أسفل مقعد السائق.

واعترف المتهم بحيازته للمخدرات بغرض الإتجار والتليفون المحمول للاتصال بعملائه، وقدم للمحاكمة مباشرة.