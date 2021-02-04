الداودي: قنا تنتج 7 ملايين بيضة سنويا ..وموازنة المحافظة تضاعفت

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة شهدت مشروعات إنتاجية كثيرة تساهم في تنمية التروة الحيوانية، والداجنة، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، منها مشروع تربية ما يقرب من 1000 رأس بقرة حلوب، بالإضافة إلى مشروعات داجنة تنتج 7 ملايين بيضة في السنة، وبحسب الداودي، فإن المحافظة تدعم المشروعات الانتاجية التي تحافظ على استقرار السوق منعا للاحتكار، إذ تشهد توزيع ما يقرب من 8 طن ألبان يوميًا بـ8 جنيهات للطن الواحد في التوريد.

وأضاف الداودي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي: «سعر اللحمة الطازجة في المحافظة تبلغ 90 جنيهًا، وكل ذلك في صالح المواطن، كما أن الأجهزة الرقابية موجودة في الأسواق وتعمل على قدم وساق للتأكد من أن المنتجات في الأسواق تليق بالمواطن المصري وأبنائنا بمحافظة قنا».

وتابع، أن مياه الشرب كانت مشكلة كبيرة بالنسبة إلى أهالي المحافظة: «الأهالي كانوا يشتكون من عدم وجود مياه نظيفة في الصيف، لكن جرى توفير 99% من مياه الشرب بدلًا من 17% وخلال عام سنصل إلى نسبة 100%، كما أن محطات المياه التي افتتحناها في مركز قوص تعمل بنظم حديثة جديدة، لتوفير المياه بجودة نقاء عالية جدًا، وهو ما جعل المواطنين راضين بشكل كامل عن مياه الشرب».

وأردف، أن مياه الصرف الصحي كانت من أكبر المشكلات التي تواجه المحافظة، حيث سيشهد الأسبوع القادم افتتاح محطة الصرف الصحي وذلك بشكل تجريبي، في مركز نقادة.

وأوضح، أن موازنة المحافظة كانت تبلغ 200 مليون جنيه بحد أقصى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تغير كثيرًا، وأصبحت تقدر بـ570 مليون جنيه هذا العام، بالإضافة إلى برنامج تنمية صعيد مصر الممول من البنك الدولي، وكان نصيب المحافظة منه 1.2 مليار جنيه، كما جرى تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة.