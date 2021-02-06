مذيعة تثير الجدل حول عزت العلايلي: اتفاجئت إنه عايش أساسا

أثارت الإذاعية زهرة رامي، مُقدمة البرامج في إذاعة «إينرجي»، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد إعلان دهشتها من خبر وفاة الفنان عزت العلايلي، إذ كانت تظنه ميتا.

وكتبت زهرة رامي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا تاني إتفاجئت إن عزت العلايلي الله يرحمه كان عايش!!.. البقاء لله».

وكان الفنان عزت العلايلي، قد رحل عن عالمنا، صباح أمس الجمعة، بشكلٍ مفاجئ، عن عمر ناهز 86 عامًا، داخل منزله، حيث توفى وهو نائم على سريره.

تفاصيل الوفاة

يذكر أنّ ابنة الفنان عزت العلايلي، قد كشفت لـ«الوطن»، كواليس اكتشافها وفاته داخل غرفته، قائلة: «بابا كان متعود يكلمني كل يوم الصبح بدري، من الساعة 9 ونصف صباحًا إلى الساعة العاشرة، ويطمن عليّا وعلى أحوالي وكذلك أبنائي، فتلك كانت عادته منذ وقت طويل، خاصة أنه يعيش بمفرده في منزله منذ وفاة والدتي»، مضيفة: «النهاردة الصبح، ماكلمنيش كعادته، وقلقت، قعدت أتصل عليه كتير جدًا، ومش بيرد، رحت له البيت ودخلت عليه الأوضة، لاقيته نايم على السرير ومفيش أي نفس خالص».

وأشارت إلى أن والدها عزت العلايلي كان يتحدث عن زوجته كثيرًا في الآونة الأخيرة، ويقول لها: «أنا حاسس بأمك حواليّا الفترة دي، وكمان أختي اللي لسه ميتة من شهرين».

سيرة ذاتية

وعزت العلايلي من مواليد حي باب الشعرية عام 1937، وغيبه الموت بعد حياة فنية حافلة بدأت عام 1962، من خلال فيلم «رسالة من امرأة مجهولة»؛ وحصل «العلايلي» على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع، وكان آخر أعماله في السينما فيلم تراب الماس عام 2018 وفي التليفزيون مسلسل قيد عائلي عام 2019.