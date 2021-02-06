«كنت فاكره تنك».. قصة أول لقاء بين عزت العلايلي ويوسف شاهين

مسيرة قصيرة ولكنها كانت مؤثرة في حياة الفنان الراحل عزت العلايلي، تلك التي قضاها مع المخرج الراحل يوسف شاهين حيث تعاونا في تقديم عدد من الأعمال السينمائية الشهيرة.

اللقاء الأول بين يوسف شاهين وعزت العلايلي حكى عنه الأخير خلال آخر لقاء تلفزيوني له حيث كانت المقابلة بسبب فيلم «الأرض»: «فيه واحد جه قالى يوسف شاهين عاوزك، وأنا فكرتى عن شاهين إنه تنك، وفى يوم كان عندى ناس سهرانة ومشيوا متأخر والشقة كانت مبهدلة والصبح بدرى لقيت الباب بيرن فتحت لقيت يوسف شاهين، دخل قالى إيه الدوشة دى فرديت عليه قولتله معلش كان عندى ناس سهرانة، فقالى عموما أنت هتمثل معايا فى فيلم الأرض يلا حضر نفسك للتصوير.. واتفقت فعلًا على الفيلم من غير حتى ما اقرأ السيناريو».

وتذكر عزت العلايلي أول فيلم شارك فيه مع شاهين «الأرض» مضيفًا، «كانت أيام تصوير فيلم الأرض من أجمل لحظات وأمتع أيام عشتها فى حياتي كنا بنصور فى الفيوم الصبح تصوير، وبليل أمسيات شعرية وسياسية وفنية مع فريق الفيلم والوفد الصحفى اللى كان معانا وقت التصوير كانت شغلانا وقتها قضية النكسة والأرض».

وشارك العلايلي في بطولة فيلم «الاختيار» وهذا الفيلم الذي ألف روايته نجيب محفوظ وكتب نصه السينمائي وأخرجه المخرج المصري يوسف شاهين.

كما شارك العلايلي في بطولة فيلم «الناس والنيل» والذي ناقش مسألة تحويل مجرى نهر النيل وبناء السد العالي وشارك في بطولته الفنانة الراحلة سعاد حسني وصلاح ذو الفقار.