بالورود.. مطار الغردقة يستقبل 217 سائحا على أول رحلة قادمة من ألمانيا

استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء اليوم السبت، رحلة طيران قادمة من مطار فرانكفورت بألمانيا، وعلى متنها 217 راكباً، هي الأولى منذ توقف الطيران قبل ما يقرب من عام كامل، منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

كان في استقبال الرحلة سلطات مطار الغردقة، ومسئولي الشركة المنظمة، ومندوب عن وزارة السياحة، ونظمت إدارة العلاقات العامة بالمطار احتفالاً لاستقبال الركاب بالورود.

وخصصت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر مجموعة من الفرق الطبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، لإجراء الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية، والفحوصات الطبية، وإجراء تحاليل PCR للركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة، وأن النتيجة سلبية.

وكشف أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، عن أن مطار الغردقة استقبل ما يقرب من 20 رحلة طيران، اليوم السبت، من بينها أول رحلة قادمة من فرانكفورت بألمانيا، على متن طائرة «كوندور» الألمانية للمرة الأولى، بعد توقف دام ما يقرب من عام، لافتاً إلى أن مطار مرسي علم الدولي استقبل اليوم 7 رحلات طيران دفعة واحدة من التشكيك وبولندا وأوكرانيا.

ومن جانبه، أوضح عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، أن فنادق البحر الأحمر تشهد انتعاشة في حركة السياحة الوافدة إلى مرسى علم والغردقة، حيث استقبل مطار مرسى علم 7 رحلات طيران دفعة واحدة اليوم، بمعدل 3 رحلات من بولندا، ومثلهم من التشيك بالإضافة إلى رحلة من أوكرانيا، لافتاً إلى أن الأسبوع الجاري هو أعلى معدل لرحلات الطيران.

وأعرب «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، عن توقعه أن يشهد القطاع السياحي انفراجة في الأيام القادمة، لافتاً إلى عودة الحركة السياحية الألمانية لمصر، مع بداية الصيف المقبل، بالإضافة إلى مؤشرات من شركة «البيتورز» الإيطالية، والتي تعتبر من كُبرى الشركات العاملة بالقطاع السياحي، بعودة الرحلات السياحية الإيطالية إلى مصر، وتحديداً إلى مدينة مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر، موضحاً أن السائحين الألمان والإيطاليين من السائحين العاشقين لمرسى علم وطبيعتها، مؤكداً على فنادق البحر الأحمر بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.