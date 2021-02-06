سر اختفاء محمد ناصر المتكرر عن قناة مكملين.. غموض جرائمه الجنسية

كشفت مصادر سر الاختفاء المتكرر للمذيع الإخواني، محمد ناصر، الذي يقدم برنامج «مصر النهاردة» عبر قناة «مكملين» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث يطل ناصر من خلال النافذة الإخوانية على فترات، ويغيب لفترات أخرى، واعتاد المذيع الإخواني الظهور مؤخرًا في فيديوهات يتم نشرها على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وذلك بعدما قامت إدارة القناة بتغيير خريطة البرامج، والدفع بعدد من الوجوه الجديدة.

الوقائع الجنسية لمحمد ناصر

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إنّ السبب الرئيسي وراء قيام القناة بتغيير خريطة البرامج، وتقليص مدة ظهور محمد ناصر، هو موقفه الغامض حتى الآن بشأن التحقيقات التي تُجرى معه في الوقائع الجنسية التي اقترن اسم المذيع الإخواني بها ولاحقته على مدار الأسابيع القليلة الماضية، موضحة أنّ الواقعة الأبرز التي يتم التحقيق مع ناصر بشأنها هي علاقته غير الشرعية مع سيدة تركية متزوجة، والتي حاول ابتزازها بعد طلبها إنهاء العلاقة، ما دفعها لطلب وساطة البعض بهدف إبعاده عنها، إلى أنّ انتهى الأمر إلى قيامها بالإبلاغ عنه.

وأضافت المصادر، أنّ التحقيقات التي يخضع لها ناصر، ليست فقط على مستوى القناة التي يعمل بها، حيث يخضع للتحقيق من جانب السلطات التركية، التي ما زالت تبحث تسجيلات وتسريبات واقعة السيدة المتزوجة، مؤكدة أنّ المذيع الإخواني ما زال يبحث عن طوق النجاة، بعرض مبلغ مالي على الفتاة من أجل التنازل عن البلاغ.

محمد ناصر يلجأ إلى يوتيوب

وتابعت المصادر: المذيع الإخواني محمد ناصر لجأ إلى فكرة الظهور على موقع «يوتيوب» حتى يستطيع إيجاد بديل حال استغناء قناة مكملين الإخوانية عنه، وذلك بعد اقتراح أحد المقربين له بضرورة استغلال منبر القناة الإخوانية والمتابعين لها من عناصر الجماعة، في عمل أرضية لقناته على «يوتيوب»، وهو ما فعله ناصر، حيث أصبح يظهر تارة على قناته، وأخرى على قناة مكملين، لافتة إلى أنّ ناصر عرض مبلغا ماليا يصل لـ 50 ألف دولار على السيدة المتزوجة إلا أنّ حتى الآن لم توافق على عرض المذيع الإخواني.