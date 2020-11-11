ضحية محمد ناصر تروي واقعة تحرشه بها: "طلب مني أسكت وآخد قرشين"

أثبتت التحقيقات التي أجرتها قناة مكملين الإخوانية، إدانة الإعلامي الإخواني محمد ناصر، بعدما أكدت الفتاة ضحية واقعة التحرش، أن الأخير حاول التحرش بها والاعتداء عليها، مشيرة إلى أن ناصر طلب منها السكوت مقابل مبلغ مادي.

وكشفت مصادر، لـ"الوطن"، عن نتائج التحقيقات التي أجرتها إدارة قناة مكملين الإخوانية، مع الإعلامي الاخواني الهارب محمد ناصر، في واقعة الاعتداء على إحدى زميلاته بعد محاولة التحرش بها في مكتبه بالقناة.

وقالت المصادر إن التحقيقات بيّنت ارتكاب ناصر الواقعة التي حاول إخفاءها بالضغط على الفتاة ومساومتها ماليا من أجل التكتم على الواقعة، وهو ما رفضته الضحية وتمسكت بحقها في إبلاغ إدارة القناة.

قناة "مكملين" تفتح تحقيقا في تحرش محمد ناصر بزميلته

وكانت المصادر كشفت لـ"الوطن"، عن أن إدارة قناة "مكملين" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فتحت تحقيقًا عاجلًا في واقعة جنسية جديدة للمذيع محمد ناصر، بعدما تحرش الأخير بإحدى زميلاته العاملات في قناة مكملين.

وقالت المصادر إن إحدى العاملات بقناة مكملين تقدمت بشكوى رسمية لإدارة القناة، ضد الإعلامي محمد ناصر، بعدما حاول التحرش بها في مكتبه، مضيفة أن المذيع الإخواني كرر فعلته أكثر من مرة، وهددت الفتاة بفضحه ولكنه لم يتراجع، إلى أن تطاول ناصر عليها في آخر مرة ولامس جسدها.

واستغلت إدارة القناة الفضائح الجنسية الأخيرة التي اقترنت باسم الإعلامي الإخواني محمد ناصر، وأبلغته بتوقف برنامجه مؤقتًا لحين حل الأزمات المادية.

وكشفت مصادر عن أن قرار إدارة قناة مكملين تجاه الإعلامي محمد ناصر وإيقاف برنامجه، الغرض منه إنهاء ظهوره بعدما فشل في تنفيذ مخطط إثارة الفوضى في مصر.

ويعيش العاملون بقناة مكملين حالة من القلق والرعب والارتباك بعد القرارات الأخيرة بتخفيض الرواتب، حيث قررت إدارة القناة إبلاغ العاملين بتقليص الأجور بنسبة 30% في إطار الإجراءات التقشفية التي اتخذتها قطر تجاه تمويل قنوات التنظيم الدولي، كما صدرت قرارات بتسريح جزء من العمالة خلال الفترة المقبلة.