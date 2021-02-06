الإمارات تشيد بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد.

وأشاد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان عبدالله بن زايد آل نهيان، تلقى أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بين الوزيرين، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين «أبوظبي» و«واشنطن»، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وأكد الوزيران، عمق العلاقات بين البلدين، والتطور المستمر في مستويات التعاون في المجالات كافة.

وفي سياق آخر، تلقى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وبحثا المسئولان، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنمية آفاقها على مختلف المستويات.

واستعرض الجانبان، مجمل التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، إضافة إلى تكثيف الجهود والتعاون في مواجهة خطر الإرهاب وما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

وناقش بن زايد وخان، تطورات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للتصدي له واحتواء آثاره.

وفي سياق آخر، عقد ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد، في وقت سابق، اجتماعا مع مؤسس تطبيق «تليجرام»، المبرمج الروسي بافيل دوروف.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان أصدره اليوم، إن حمدان تعرف خلال اللقاء على مجمل نشاط منصة التواصل التي تتخذ من دبي مقرا عالميا لها وما حققته من تميز خلال فترة وجيزة، وتطلعاتها لتطوير أعمالها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح ولي عهد دبي، أن التكنولوجيا تصنع المستقبل وشراكة دبي مع أهم اللاعبين في القطاع تعزز دورها في تشكيل ملامحه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.