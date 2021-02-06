المالية: صرف حوافر أداء المعلمين 10 فبراير الجاري

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حافز الأداء والمعلمين سيزيد خلال الفترة المقبلة، كما سيتم صرف 25% من مكافأة الامتحانات بصورة شهرية وحافز إدارة لمدير المدرسة، وشيخ المعهد ووكيله، وسيبدأ صرف تلك المرتبات يوم 10 من الشهر الجاري، ومع نهاية الشهر الجاري سيصرف الحوافز والمكافأت مع المرتب.

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك لجنة تعمل على تشكيل جداول المرتبات في الدولة المصرية، لأن هناك بعض التشوهات موجودة وتحتاج للتعامل معها وعلاجها، حيث إنه وخلال الفترة الماضية ومع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، حدث تضخما أثر سلبا على المرتبات: «نتعهد بتحسين الصورة تدريجية بعد السيطرة على التخضم، الذي وصل حاليا لنسبة 5% بالزيادة أو النقصان»، لافتا إلى أنه وفي حال زادت المرتبات زيادة حقيقية سيشعر بها المواطن، وتعوضه عن الفقد الذي حدث نتيجه التضخم بالأجور والمرتبات.

وأوضح أن التضخم هو زيادة الأسعار وله الكثير من الأسباب، مثل حدوث خلل بين الطلب والعرض، فيما سعت الدولة لتوفير كل ما يحتاجه المواطن ويجري عرضه، كما وحدث استقرار في أسعار العملة، والمادة الخام والمسلتزمات للتغيرات الحادة في سعر الجنيه أمام الدولار بالزيادة، وأيضا لم تحدث زيادة في الأسعار: «السلع معروضه في المحلات، أسعار التضخم أصبحت ثابتة».

وأكد أن الزيادة في رواتب المواطنين من 7 لـ13% سيشعر بها المواطن لأنها الزيادة حاليا أعلي من التضخم، فسيشعر المواطن بالزيادة بشكل حقيقي تصب في مصلحته المعيشية.

وأشار إلى أنه وخلال العام الجاري تم ضخ 66 مليار زيادات للمعاشات ومنها الجزء الخاص بحل مشكلة الخمس علاوات، وزيادة الـ14%: «المرتبات أدينا 7% بحد أدني 75 للمخاطبين بالخدمة المدنية، و12% من الأساسي لغير المخاطبين، مع أخذ مبلغ مقطوع بحسب الدرجات الوظيفية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وجرى تخفيض شرائح الضرائب من 10 لـ2.5%.

وتابع: «الوزارة ستقوم بتحويل أموالا لصناديق المعاشات بواقع 206 مليار، فستزيد في الموازنه الجديد للدولة في 30 وينيو المقبل لتصل لـ330.5 مليار جنيه، وبدأنا في ميكنه إجرائتنا بداية من 3 يناير، وهناك تحديات قابلت الناس، وأصدرت قرار أنهم بدل ما يقدموا لحد أخر يناير نمدها شهر كمان، وحللنا جزء من المشكلات العالقة، وهناك جزء أخر يجري العمل عليه حاليا».